Нужен сеошник на продвижение 3 проектов ( 2 нулевые, 1 более менее раскручен) + в дальнейшем все преокты будут отдаватся лишь ему (планируется запустить в течении года ещё 20-25 проектов).

Проекты коммерческие, но в данный момент прибыль с них минимальная, нужен человек ИМЕННО В КОМАНДНУЮ работу и оплата % с прибылей.

Предложение, только для серьезных, ответсвенных и с опытом в поднимании ТИЦА, PR, посещаемости и т.д.