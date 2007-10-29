Поисковая оптимизация

Здравствуйте!

Необходимо увеличение посетителей с поисковых систем.

УРЛ - www.rio.ua

ПР = 3 на главной и от 0 до 2 на внутренних.

ТиЦ = 50-70

Сайт немного прогнали по каталогам со ссылкой на главную и 2 поддомена, расставили тэги h1-h3, прописали title и description.

На сегодняшний день кол-во посетителей достигает 300-400 уникальных посетителей в сутки, в основном по очень популярным запросам. Для примера - 2-3 место в Яндексе по запросам "кинотеатры Киева" и "предприятия Киева".

Общее число страниц - более 3000.

Задачи:

- увеличить кол-во переходов с поисковиков, в основном интерсуют НЧ запросы;

- оценить код страниц с точки зрения оптимизации;

Условия:

- мы не будем размещать у себя на сайте страницы со ссылками на другие проекты;

- не хотелось бы массово скупать ссылки;

- предпочтительна работа с киевлянами.

И вообще, я бы не хотел передавать доступ на сервер исполнителю. Как может происходить работа в таком случае?

Работа единоразовая, постоянных проплат не хотелось бы совершать.

Если я где-то в своих рассуждениях не прав - смело меня исправляйте и предлагайте свои варианты.

Благодарю за внимание, уделенное данному проекту.