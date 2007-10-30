Раскрутка форума 2

нужно раскрутить форум http://y4obi.net.ru

сейчас:

ТИЦ 10

пользователей: 94

Всего сообщений: 1018

Всего тем: 152

зарегистрирован в каталогах при помощи сервиса 1ps.ru

форум стоит с мая 2007 года. начали им заниматься с сентября 2007 года

два человека уже брались за раскрутку, но бесследно пропали.

Вобщем нужно поднять форум: увеличить количество посещений, зарегистрированных пользователей, тем и сообщений.

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