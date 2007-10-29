Поднятие тИЦ

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок244 просмотра
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Есть форум www.qseft.com

В данный момент тИЦ = 10. Форум находиться в яндекс каталоге если это чем-то поможет ;)

Надо прокрутить форум белыми методами по каталогам и т.п. Поднять нормально тиц. Не 1000 но примерно 300-500.

Интерисуют только белые методы, нет смысла платить за несколько раз за одну и туже работу. Поэтому надо так что б подняца - и весеть хотябы пару месяцев.

Интерисует цена + сроки. Денег к сожелению много предложить немогу, но в принципе буду отталкиваться от ваших предложений.

16 лет назад
OzZzy
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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