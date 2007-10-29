Поднятие тИЦ

Необходимо срочно поднять ТИЦ. Сайт напишу в личку. Оплата по факту работы. Никакой предоплаты. Цены за 100 ТИЦ. Бюджет небольшой, учитывайте это.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форум www.qseft.com
В данный момент тИЦ = 10. Форум находиться в яндекс каталоге если это чем-то поможет ;)
Надо прокрутить форум белыми методами по каталогам и т.п. Поднять нормально тиц. Не 1000 но примерно 300-500.
Интерисуют только белые методы, нет смысла платить за несколько раз за одну и туже работу. Поэтому надо так что б подняца - и весеть хотябы пару месяцев.
Интерисует цена + сроки. Денег к сожелению много предложить немогу, но в принципе буду отталкиваться от ваших предложений.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется продвижение информационно-логистического портала WWW.L2B.INFO Интересует целевая аудитория(~20000). Тоp 5. Страны: Россия Украина Белоруcсия Казахстан Просьба в указывать методы продвижения, а также прикреплять портфолио реализованных проектов со списками запросов. Бюджет: по согласованиюЗакрыт16 лет назад
Дано: корпоративный сайт фирмы, занимающейся ДМС (добровольным медицинским страхованием): http://udialog.ru/ Задача: увеличить количество заключаемых с клиентами контрактов (на ДМС), продвинув его в десятку Яндекса по выбранным ключевым словам. Список слов и бюджет раскрутки -- на усмотрение фрилансера-раскрутчика. Начиная ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Добрый день, Требуется увеличить целевую посещаемость магазина подарков. Список ключевых слов для продвижения и место в топе исполнитель определяет самостоятельно. ВЧ или много НЧ - не суть важно, главное - целевая посещаемость. В предложениях прошу указывать предполагаемую посещаемость. ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Задача - продвинуть ресурс в регионах Украины: Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Львов. Инструменты: текстовые ссылки, информеры (JS, RSS), flash Интересует не SEO, а реклама на региональных ресурсах. Нужен человек, который мог бы выполнить под ключ - во всех или ...Закрыт16 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо увеличение посетителей с поисковых систем. УРЛ - www.rio.ua ПР = 3 на главной и от 0 до 2 на внутренних. ТиЦ = 50-70 Сайт немного прогнали по каталогам со ссылкой на главную и 2 поддомена, расставили тэги ...Закрыт16 лет назад
Нужен сеошник на продвижение 3 проектов ( 2 нулевые, 1 более менее раскручен) + в дальнейшем все преокты будут отдаватся лишь ему (планируется запустить в течении года ещё 20-25 проектов). Проекты коммерческие, но в данный момент ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Мы ищем квалифицированного, опытного и честного Seo эксперта. Пожалуйста, прочтите наши требования очень внительно перед тем, как отвечать. Нам необходима регистрация в англоязычных каталогах. Пожалуйста, голосуйте по каждому пункту отдельно. Регистрация: в 400 каталогах в 600 каталогах По каждому ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо поднять ТИЦ сайту до 100. Тематика - авто, сайт некоммерческий. Заплачу 2000 р. Оставляйте аськи я напишу тому кто заинтересуетПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать SEO сайта департамента занимающегося Веб разработками. Целевая - Украина. Изначальная оптимизация услуг: Создание сайтов. Веб-дизайн (Сайты под ключ, визитки, управляемые сайты, магазины и т.д.) Графический дизайн (логотипы, фирмстиль, буклеты, флаера, макеты в СМИ) Веб-программирование (Системы ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад