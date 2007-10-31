Оптимизировать сайт

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт14 заявок194 просмотра
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Оптимизировать сайт: http://parkethaus.com.ua/ под определенные ключевые слова. Исправить код и верстку под современные стандарты. Можно считать тестовыми заданием - дальнейшее сотрудничество гарантировано!!!

Нужно вложиться в 100 у.е.!!!

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подложка под ламинат

Это основные. Но так же второстепенные вроде производителей данного продукта, которые указаны на сайте. Принимаются все рекомендации и корректировки.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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