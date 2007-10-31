Обновление и продвижение сайта

Ищем подрядчика для оптимизации и продвижения сайта www.sti1000.ru по следующим поисковым запросам:

ремонт стиральных машин, ремонт холодильников,

Требования к подрядчику по SEO:

отсутствие черных методов продвижения,

обязательно наличие портфолио по SEO

участие оптимизатора (в пределах своей компетенции) в этапе переделки сайта для достижения наилучших результатов.

Уважаемые оптимизаторы!

Я буду отвечать только на серьезные предложения, краткие ответы типа: «да я/мы можем взяться за эту работу и сделать ее» - не рассматриваются.

В данном предложении специально указан набор поисковых запросов, чтобы Вы могли оценить его и решить: интересно данное предложение для Вас или нет.

Но по имеющимся у нас данным, ежемесячные затраты на поддержку сайта с ТОП-10 по всему этому списку не могут сильно превышать 15 000-17 000 рублей.

Работы по продвижению и поддержке сайта в ТОП-10 будут требоваться в течение нескольких лет.

Желающие поработать высылайте свои предложения с обязательным указанием сайтов, которые Вы в настоящее время поддерживаете и по каким запросам.

Просьба не указывать сайты по которым работа уже не идет и которые вывалились из ТОП-10 (давайте ценить время друг друга, чтобы не тратить его на проверку полумертвых ресурсов).

Оплата наличными. первый транш после выхода в ТОП-10 по всем поисковым запросам, затем ежемесячно при условии нахождения сайта в ТОП-10 Сроки вывода в ТОП-10 до 2-х месяцев