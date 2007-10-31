Продвижение сайта, вывод в Топ 10, поднятие ТИЦ

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок231 просмотр
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Требуется вывести сайт в Топ 10 Яндекса и Гугла, поднять ТИЦ до 200, привлеч целевую аудиторию (потенциальных покупателей). Аудитория - Россия. Ключевые слова подобраны. Использовать белые схемы; левые ссылки не применять - ТИЦ и первая десятка должны сохраняться на том же уровне после окончания оптимизации.

Сайт - по тематике продажи запчастей для грузовых автомобилей:

detali-av.ru

Предложение - на [email protected] .

16 лет назад
asdfasdf1212_del
Игоревич 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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