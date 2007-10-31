Продвижение сайта, вывод в Топ 10, поднятие ТИЦ

Ищем подрядчика для оптимизации и продвижения сайта www.sti1000.ru по следующим поисковым запросам: ремонт стиральных машин, ремонт холодильников, Требования к подрядчику по SEO: отсутствие черных методов продвижения, обязательно наличие портфолио по SEO участие оптимизатора (в пределах своей компетенции) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вывести сайт в Топ 10 Яндекса и Гугла, поднять ТИЦ до 200, привлеч целевую аудиторию (потенциальных покупателей). Аудитория - Россия. Ключевые слова подобраны. Использовать белые схемы; левые ссылки не применять - ТИЦ и первая десятка должны сохраняться на том же уровне после окончания оптимизации.
Сайт - по тематике продажи запчастей для грузовых автомобилей:
Предложение - на [email protected] .
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