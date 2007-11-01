Партнерство по раскрутке сайтов

Предлагаю партнерство по продвижению сателлитов.

От меня - регистрация доменного имени, хостинг, тема сайта, тексты.

От вас - сложить тексты в сайт, прикрутить к нему приличный шаблончик, добавить парочку картинок по теме, поместить в индекс яндекса и гугла, нарастить PR & ТИЦ.

Продаем рекламу, доход - 50/50 за все время жизни сайта (за хостинг и перерегистрацию имени продолжаю платить я).

Сотрудничество долгосрочное.

Пишите свои предложения.

Спасибо!