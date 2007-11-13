"Разглаживание" сайта

Есть сайт. Необходимы идеи на усовершенствование сайта! Тоесть конкретные предложения, что добавить, что убрать, но на конкретных примерах. Например: "Вот есть такой-то блок заказа на таком-то сайте. Предлагаю его использовать тут и подправить его под ФС компании." Можно считать это конкурсом. Кто предложит самые толковые идеи, но обоснованные, тот получил оплату в размере до 100 у.е. + дальнейшее сотрудничество!

Важно вот что: на сайте много текста! Реально много! Как это исправить но в то же время чтоб сат не сплошной картинкой стал?