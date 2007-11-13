"Разглаживание" сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен8 заявок260 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт. Необходимы идеи на усовершенствование сайта! Тоесть конкретные предложения, что добавить, что убрать, но на конкретных примерах. Например: "Вот есть такой-то блок заказа на таком-то сайте. Предлагаю его использовать тут и подправить его под ФС компании." Можно считать это конкурсом. Кто предложит самые толковые идеи, но обоснованные, тот получил оплату в размере до 100 у.е. + дальнейшее сотрудничество!

Важно вот что: на сайте много текста! Реально много! Как это исправить но в то же время чтоб сат не сплошной картинкой стал?

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
MasterIMP
Денис 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
1 день
Грамотно и толково. Море идей :) Теперь только осталось все воплотить в жизнь. Спасибо. Обязательно еще поработаем.
Работаем не в первый раз. Отличный заказчик. Всегда точная постановка задач и своевременная оплата. Рекомендую, как одного из самых надёжных заказчиков!