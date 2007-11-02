Продвижение сайта в поисковике

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок239 просмотров
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Объект: Сайт клининговой тематики (услуги по уборке и чистке помещений).

Что нужно: быть в первой 5ке Яндекса.

Ключи: уборка, клининг, мойка окон

Условия работы: вывод в 5ку с дальнейшей оплачиваемой поддержкой в течении 6мес.

Замечания: черные методы исключены. только серые и белые схемы. необходимы гарантии

Бюджет: оговаривается

16 лет назад
7art
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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