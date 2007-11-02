Продижение сайта

Нужно продвинуть сайт в первую десятку Яндекса, Гугла, и в дальнейшем удерживать его. Тематика - автозапчасти. Работа не разовая, предусматривает дальнейшее сотрудничество. Поисковые запросы в приложении. Просьба в приложении указывать стоимость и сроки продвижения, а также стоимость дальнейшего удержания. В приложении можете указать свои варианты запросов. Приложение можете высылать на [email protected] с контактной информацией.