Продижение сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка267 просмотров
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Нужно продвинуть сайт в первую десятку Яндекса, Гугла, и в дальнейшем удерживать его. Тематика - автозапчасти. Работа не разовая, предусматривает дальнейшее сотрудничество. Поисковые запросы в приложении. Просьба в приложении указывать стоимость и сроки продвижения, а также стоимость дальнейшего удержания. В приложении можете указать свои варианты запросов. Приложение можете высылать на [email protected] с контактной информацией.

16 лет назад
andy217
Андрей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад