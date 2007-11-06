Сайт http://edu.testirovanie.org/ - каталог учреждений образования PR=2, тИЦ=10 Необходимо поднять тИЦ до 50-60. Только белые технологии, без размещения обратных ссылок. Оплата за конечный результат после очередного апа. Просьба все предложения писать здесь, а не в личку, чье заинтересует, с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется раскрутить сайт, тематика "двери", "установка дверей".
Подробности при переписке (личный сообщения)
С уважением, Андрей
- Похожие заказы
- $50Поисковые системы (SEO)3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Здравствуйте, У нашей компании скоро появится новый сайт. Нужно будет продвинуть его в топ 10 яндекса по следующим запросам: 1. ипотека 2. банк ипотека 3. ипотека петербург Интересует Ваша цена за весь проект, сроки. Если это возможно, назовите, пожалуйста, так же ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется Поднятие ТИЦ, рекламная кампания, размещение статей о сайте и регистрация сайта в каталогах. Бюджет обсуждаем ICQ: 397213893, ОльгаЗакрыт16 лет назад
Требуется профессионал в области SEO для полноценного seo нескольких сайтов с целью поднятия тИЦ и PR. Анализ ресурса, составление семантического ядра, оптимизация страниц, продвижене по запросам в поисковиках, работы по наращиванию естественной "вечной" ссылочной массы. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен линкменеджер для прямого ТЕМАТИЧЕСКОГО обмена. оплата раз в неделю по отчету. 1 тематическая ссылка не в ЯК - 0.5wmz 1 тематическая ссылка из смежной категории ЯК - 0.6 wmz 1 тематическая ссылка из основной категории ЯК - 0.7 ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется разместить объявления на досках..... Обязательным условием является предоставления статистики с адресами досок и ссылками на объявления. Прощу высказывать свои предложения.....Закрыт16 лет назад
Увеличить посещаемость сайта До 1000 посетителей в день Связь по ICQЗавершен16 лет назад
www.domo-stroy.ru принимаем предложения ОБЯЗАТЕЛЬНО с телефоном и конкретной ценой и с расшифровкой предоплат и тд... некому просто заниматься перепиской всех будем обзванивать... цель-запросы в топ10 яндекса подредактировать сайт см ниже подредактировать наполнение и цены на продукцию (размеры и ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно продвинуться в 5-ку яндекса 1)аксессуары для сотовых 2)аккумуляторы для сотовых 3)аксессуары для сотовых телефонов оптом 3)аксессуары для мобильных телефонов 4)аккумуляторы для мобильных телефонов 5)аксессуары для мобильных телефонов оптомПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад
Объект: Сайт клининговой тематики (услуги по уборке и чистке помещений). Что нужно: быть в первой 5ке Яндекса. Ключи: уборка, клининг, мойка окон Условия работы: вывод в 5ку с дальнейшей оплачиваемой поддержкой в течении 6мес. Замечания: черные методы исключены. только ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт16 лет назад