Поднять ТИЦ сайта

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок401 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://edu.testirovanie.org/ - каталог учреждений образования

PR=2, тИЦ=10

Необходимо поднять тИЦ до 50-60. Только белые технологии, без размещения обратных ссылок.

Оплата за конечный результат после очередного апа.

Просьба все предложения писать здесь, а не в личку, чье заинтересует, с тем я сам свяжусь.

16 лет назад
anj_m
59 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Выбранные исполнители
g-prime
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
Очень хороший заказчик. Рад был сотрудничеству, надеюсь будет и в дальнейшим сотрудничать.
genius1986
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
Получилось сделать не сразу, но все-таки главное - результат. А это + 500тИЦ по двум сайтам. Продолжаем сотрудничество. Дополнение. Рано обрадовался. Очередной ап был меньше, чем через 2 недели, показатели площадок упали ниже первоначальных, хотя исполнитель обещал совсем другое. Получилось, что зря выбросил деньги. Поэтому и мнение мое радикально изменилось. Больше не буду пользоваться услугами genius1986 и другим не советую.
kapitalist
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
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