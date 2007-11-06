Полноценное seo нескольких сайтов

Требуется профессионал в области SEO для полноценного seo нескольких сайтов с целью поднятия тИЦ и PR.

Анализ ресурса, составление семантического ядра, оптимизация страниц, продвижене по запросам в поисковиках, работы по наращиванию естественной "вечной" ссылочной массы. Всесторонее SEO нескольких сайтов.

Работа без предоплаты. Оплата почасовая или за факт части выполненной работы.

У вас должно быть хорошее портфолио с достаточным количеством отзывов от заказчиков. Новичкам просьба не беспокоиться.