Сайт http://edu.testirovanie.org/ - каталог учреждений образования PR=2, тИЦ=10 Необходимо поднять тИЦ до 50-60. Только белые технологии, без размещения обратных ссылок. Оплата за конечный результат после очередного апа. Просьба все предложения писать здесь, а не в личку, чье заинтересует, с ...
Требется регистрация сайта в белых каталогах
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ICQ: 397-213-893 Ольга
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