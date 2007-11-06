Размещение ссылок на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок220 просмотров
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Требуется размещение ссылок на сайт на определенных ресурсах.

По моему списку сайтов. В списке каталоги, страницы с комментариями, форумы, доски.

Оплата 10 центов за ссылку.

В списке около 400 сайтов. За хорошую работу цена повышается.

Для связи lizunes(псина)mail.ru

16 лет назад
lizunes
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад