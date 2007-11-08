Опыт работы: удаленная работа, продвижение сайтов.

Занятость: выбирайте свой график работы

Требования : наличие ПК с выходом в Интернет.

Обязанности: обмен ссылками, размещение рекламы на форумах,в досках объявлений,каталогах, покупка ссылок и тд.

Условия : я помогу в поиске каталогов и прочего для размещения сайта услуг, помогу в переделке сайта и тд. Всесторонняя помощь от меня.

Цель : Вывод сайта в лидеры, оплата- проценты от заказов услуг(грузоперевозки по Москве и области), при хорошем подходе к делу- долгосрочное сотрудничество на выгодных условиях

Все вопросы и предложения [email protected] или icq: 253335181