Продвижение сайта

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок235 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт ИМ Zapzap.ru, который будет сейчас проходитть редизайн. После регистрации в каталогах он быстро вышел по ряду запросов(запонки, женские запонки, необычные запонки) на первые места.

Сейчас снизился и перевалил на вторые-пятые страницы.

Нужно:

1. вернуться на первые страницы, желательно в первую пятерку

2. разработать комплекс мер по поддержанию достигнутых позиций

3. вывести сайт на первыые страницы поисковиков по нескольким новым поисковым запросам - "подарки для мужчин" и другим, которые приведут на сайт покупателей.

4. ваши предложения

Интересуют только белые, адекватные методы.

Рассматриваю только предложения кандидатов с рейтингом, отзывами.

16 лет назад
kotobar
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад