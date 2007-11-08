Продвижение сайта

Имеется сайт ИМ Zapzap.ru, который будет сейчас проходитть редизайн. После регистрации в каталогах он быстро вышел по ряду запросов(запонки, женские запонки, необычные запонки) на первые места.

Сейчас снизился и перевалил на вторые-пятые страницы.

Нужно:

1. вернуться на первые страницы, желательно в первую пятерку

2. разработать комплекс мер по поддержанию достигнутых позиций

3. вывести сайт на первыые страницы поисковиков по нескольким новым поисковым запросам - "подарки для мужчин" и другим, которые приведут на сайт покупателей.

4. ваши предложения

Интересуют только белые, адекватные методы.

Рассматриваю только предложения кандидатов с рейтингом, отзывами.