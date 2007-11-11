Предложения для футболочного сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок220 просмотров
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Есть сайт www.alltshirts4you.com - продажа футболок. целевая аудитория США, Европа.

Интересуют КОНКРЕТНЫЕ предложения по увеличению трафика на сайт:

(что делать предлагается, что даст по оценке, сколько это стоит)

- SEO предложения

- Публикации и выведение в топ на digg.com etc. (темы - есть/придумаем)

- Статьи, пр и проведения их сабмита

- Партнерство с тематическими сайтами/форумами

- Просто трафик

- Ваши предложения.

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16 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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