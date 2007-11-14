Требуется концепция продвижения

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок314 просмотров
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Воспользуюсь консультацией эксперта по SEO и usability по разработке концепции продвижения системы сайтов, принадлежащих одной компании. Я сам разбираюсь в этом вопросе на уровне "основ контентной оптимизации" и прикупить морд на sape. Мне нужен комплексный и долгосрочный подход с анализом конкурентов, разработкой семантического ядра для каждого из сайтов, разработкой структуры сайтов, ТЗ, step-by-step рекомендаций по подготовке и реализации проекта. У Вас должна быть большая клиенская база и опыт ведения крупных проектов.

Желательно в Москве, предпочитаю личную встречу. Хотя можно и он-лайн. Сумма написана ессесно от балды - т.к. готов как на разовую консультацию по ICQ, так и предложить полный менеджмент проекта.

16 лет назад
irvisinter
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$300
Егор приятно удивил. Не ожидал встретить такой компетентный и профессиональный подход. Все сделал на совесть в течение 2-х дней. Буду с ним сотрудничать и дальше. И смело рекомендую!
Игорь один из "редких заказчиков", который сразу фокусирует проблему в виде перечня вопросов, что в разы упрощает работу фрилансера. Сотрудничеством доволен, обязательно продолжим общение.
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