Требуется концепция продвижения

Воспользуюсь консультацией эксперта по SEO и usability по разработке концепции продвижения системы сайтов, принадлежащих одной компании. Я сам разбираюсь в этом вопросе на уровне "основ контентной оптимизации" и прикупить морд на sape. Мне нужен комплексный и долгосрочный подход с анализом конкурентов, разработкой семантического ядра для каждого из сайтов, разработкой структуры сайтов, ТЗ, step-by-step рекомендаций по подготовке и реализации проекта. У Вас должна быть большая клиенская база и опыт ведения крупных проектов.

Желательно в Москве, предпочитаю личную встречу. Хотя можно и он-лайн. Сумма написана ессесно от балды - т.к. готов как на разовую консультацию по ICQ, так и предложить полный менеджмент проекта.