Раскрутка и продвижение сайтов

Есть сайт http://silaautomira.ru В данный момент тИЦ = 80. Сайт находиться в яндекс каталоге если это чем-то поможет ;) Надо прокрутить сайт белыми методами по каталогам и т.п. Поднять нормально тиц. Не 1000 но примерно 200-400. Интерисуют ...
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Работа по расскрутке и продвижению сайта. Суть работы заключается в том, чтобы продвигать наши проекты в сети. А именно, регистрировать сайты в каталогах, добавлять объявления на доски, размещать статьи и т.д. и т.п. Мы ищем ответственного и целеустремленного человека. Одним из качеств, которыми должен обладать претендент: усидчивость, скрупулезность и обучаемость.
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