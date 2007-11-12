Раскрутка и продвижение сайтов

Работа по расскрутке и продвижению сайта. Суть работы заключается в том, чтобы продвигать наши проекты в сети. А именно, регистрировать сайты в каталогах, добавлять объявления на доски, размещать статьи и т.д. и т.п. Мы ищем ответственного и целеустремленного человека. Одним из качеств, которыми должен обладать претендент: усидчивость, скрупулезность и обучаемость.