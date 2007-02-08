avasilevskiy

Необходима регистрация или размещение англоязычного сайта-статьи в белых каталогах. В результате регистрации требуется отчет о размещенных ссылках. Для регистрации дам e-mail. Оплата по факту работы или через Безопасную сделку.
- $50Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима регистрация англоязычного сайта-статьи в белых каталогах. Тематика: Web Based Database Web Database Web Applications/Databases/ Web Based Software Business Process Management Web App Tools В ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $500
Ищем специалиста по продвижению высокотехнологичного Saas (Software as a Service) продука. Изначальный бюджет $500 в месяц. Подробности в приложении.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $150
Создание AJAX приложения для доступа клиентов к системе выставления счетов. Для WEB приложения занимающегося выставлением и отслеживанием счетов необходимо создать html страницу(ы) для просмотра клиентами свих счетов. Подробности ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $2000
Ищем специалистов для разработки приложений на Web Database. Необходимые знания Способность быстро вникать в прикладную область Знание английского языка Понимание принципов баз данных Желательно знание JScript ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $200
Ищем специалистов для разработки приложений на Web Database. Необходимые знания Способность быстро вникать в прикладную область Знание английского языка Понимание принципов баз данных Желательно знание JScript ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $400
Необходимо написать пользовательскую документацию на английском языке, описывающую функциональность по настройке web базы данных. Объем: 50-80 разделов (страниц).Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад