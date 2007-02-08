avasilevskiy

Василевский Алекей avasilevskiy

 
51 год
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Application service provider

  • Регистрация в англоязычных каталогах

    $50

    Необходима регистрация или размещение англоязычного сайта-статьи в белых каталогах. В результате регистрации требуется отчет о размещенных ссылках. Для регистрации дам e-mail. Оплата по факту работы или через Безопасную сделку.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание AJAX приложения

    $150

    Создание AJAX приложения для доступа клиентов к системе выставления счетов. Для WEB приложения занимающегося выставлением и отслеживанием счетов необходимо создать html страницу(ы) для просмотра клиентами свих счетов. Подробности ...

    AJAXHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание прикладных приложений II

    $2000

    Ищем специалистов для разработки приложений на Web Database. Необходимые знания Способность быстро вникать в прикладную область Знание английского языка Понимание принципов баз данных Желательно знание JScript ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание прикладных приложений

    $200

    Ищем специалистов для разработки приложений на Web Database. Необходимые знания Способность быстро вникать в прикладную область Знание английского языка Понимание принципов баз данных Желательно знание JScript ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

Отзывы фрилансеров

nate
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
17 лет назад
Написание документации на английском
Отличный заказчик во всех отношениях - четко формулирует задачи, быстро реагирует на возникающие вопросы, оплата в срок, с предоставлением бонусов. Высочайшее качество продуктов и замечательная команда - очень приятно работать.
Отличный писатель
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