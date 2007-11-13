Регистрация на форумах и досках объявлений

Нужна расскрутка инвестиционного проекта. Цель продвижения - целевые поситители, ТИЦ и ТОР не интересует Интересуют методы и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо организовать рассылку по форумам и доскам объявлений.
Форумов не менее 15000, досок не менее 1000.
В предложении обязательно указывайте:
- Кол-во форумов и досок по которым будет произведена регистрация
- Сроки
- Стоимость
Предложения без данной информации даже не будут рассматриваться
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