Раскрутка сайта

Надо раскрутить сайт loveinmos.ru

Готовы пока заплатить 100$

Повторная раскрутка для того кто раскрутил сайт взависимости от прибыли сайта будет увеличена при следующем контакте с фрилансером и т.д

если что стучите в аську 357-267-442