Максимально продвинуть сайт в интернет

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок252 просмотра
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Нужно максимально продвинуть сайт в интернете http://www.tecna2000.ru/. Результат должен быть виден на лицо, желательно первые строки в основных поисковиках, доски объявлений и прочее. Работа по окончанию будет проврена моими людьми. По срокам тоже желательно все закончить до 23-25 числа

Также принимаю предложения по редизайну сайта.

16 лет назад
Tiger-
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
goword
Егор 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$1000
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