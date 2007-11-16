Продвижение сайта по 10 запросам

Поисковые системы (SEO)Закрыт18 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день\вечер всем!

Интересует продвижение и поддержка нового, нулевого сайта (уже проиндексирован, плетется в конце выдачи) в

топ 10 по запросам:

- спецодежда

- магазин спецодежды

- рабочая одежда

- униформа

- спецобувь

топ 1-2 по запросам:

- москва спецодежда

- пошив спецодежды

- производство спецодежды

- продажа спецодежды

- купить спецодежду

Срок: 2 месяца

Жду конкретных предложений по цене и обслуживанию сайта в дальнейшем. Желательно сразу на [email protected]

16 лет назад
atata
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется раскрутка сайта

    По ключевым словам мы должны быть на 1-ой странице Яндекса/Рамблера. Объект раскрутки: www.mesir.ru От вас предложения и описание методики. Оплата по результатам. Есть вопросы? icq 705531. Спасибо!

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Увеличение посещаемости сайта

    $100

    Нужно продвинуть сайт http://www.uasite.biz/ Цель ракрутки - увеличить посещаемость сайта (минимум 150 хостов в день). Трафик естественно должен быть качетвенным. Качество посещаемости будет проверяться сравнением соотношения хостов-регистраций сейчас и по окончании мероприятий по раскрутке.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта SEO

    $500

    Необходимо раскрутить сайт www.i-car.ru на первую страницу Яндекса. Прошу обратить внимание, главтная страница сайта будет эта - http://www.i-car.ru/?action=catalog составлены три набора поиск. запросов в надежде что будет ценовая вилка: 1) автомагнитола 2) gps навигатор 3) автозвук 4) автомобильные усилители - ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Максимально продвинуть сайт в интернет

    Нужно максимально продвинуть сайт в интернете http://www.tecna2000.ru/. Результат должен быть виден на лицо, желательно первые строки в основных поисковиках, доски объявлений и прочее. Работа по окончанию будет проврена моими людьми. По срокам тоже желательно все ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поддержка 2-х сайтов в топ-3 в google и yandex

    $250

    Нужен человек для поддержания 2-х сайтов в ТОП-3 в поисковых системах Google и Yandex. Тематика:"Оборудование и инструмент для автосервиса" и "Компьютерная помощь. Ремонт компьютеров". Выбранный исполнитель отклонен! www.autotools.com.ua 1. Оборудование для автосервиса. 2. Оборудование для СТО 3. Шиномонтажное оборудование 4. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клуб красоты эгоист

    Как оптимизировать и поднять в поисках сайт www . clubegoist . ru, Клуб Красоты "ЭГОИСТ" , интересует мнение о дизайне, о содержании, о ключевых словах и т.д. Жду Ваших предложений. Размещаю повторно, примерный ТЗ в вложенном ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка стекольного сайта

    $1000

    Оплата - безнал в РФ. Без WM! Необходимо вывести в ТОП10 Яндекса по эти словам + Поддержка в течение 6 месяцев. Слова: остекление фасадов алюминиевый профиль зажимной профиль стекольный завод стеклянные двери обработка стекла стеклянные перегородки триплекс производство стекла продажа ...

    Поисковые системы (SEO)36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад