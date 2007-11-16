Требуется раскрутка сайта

Нужно продвинуть сайт http://www.uasite.biz/ Цель ракрутки - увеличить посещаемость сайта (минимум 150 хостов в день). Трафик естественно должен быть качетвенным. Качество посещаемости будет проверяться сравнением соотношения хостов-регистраций сейчас и по окончании мероприятий по раскрутке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ключевым словам мы должны быть на 1-ой странице Яндекса/Рамблера.
Объект раскрутки: www.mesir.ru
От вас предложения и описание методики.
Оплата по результатам. Есть вопросы? icq 705531.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен специалист для продвижения сайтов в Яндексе и Google. Желательно из Украины.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо раскрутить сайт www.i-car.ru на первую страницу Яндекса. Прошу обратить внимание, главтная страница сайта будет эта - http://www.i-car.ru/?action=catalog составлены три набора поиск. запросов в надежде что будет ценовая вилка: 1) автомагнитола 2) gps навигатор 3) автозвук 4) автомобильные усилители - ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно максимально продвинуть сайт в интернете http://www.tecna2000.ru/. Результат должен быть виден на лицо, желательно первые строки в основных поисковиках, доски объявлений и прочее. Работа по окончанию будет проврена моими людьми. По срокам тоже желательно все ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен человек для поддержания 2-х сайтов в ТОП-3 в поисковых системах Google и Yandex. Тематика:"Оборудование и инструмент для автосервиса" и "Компьютерная помощь. Ремонт компьютеров". Выбранный исполнитель отклонен! www.autotools.com.ua 1. Оборудование для автосервиса. 2. Оборудование для СТО 3. Шиномонтажное оборудование 4. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется раскрутить сайт www.karlo-design.spb.ru тел в Санкт-Петербурге 441-39-76 спросить АндреяПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Как оптимизировать и поднять в поисках сайт www . clubegoist . ru, Клуб Красоты "ЭГОИСТ" , интересует мнение о дизайне, о содержании, о ключевых словах и т.д. Жду Ваших предложений. Размещаю повторно, примерный ТЗ в вложенном ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Оплата - безнал в РФ. Без WM! Необходимо вывести в ТОП10 Яндекса по эти словам + Поддержка в течение 6 месяцев. Слова: остекление фасадов алюминиевый профиль зажимной профиль стекольный завод стеклянные двери обработка стекла стеклянные перегородки триплекс производство стекла продажа ...Поисковые системы (SEO)36 заявокЗакрыт16 лет назад
есть сайт www.okna-petrov.ru Необходимо продвинуть сайт... Ваши предложения, запросы, цены, сроки, гарантии?Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется раскрутка инвестиционного проекта Free-invest.net Нужен человек который будет размещать сообщения на форумах, оплата по факту. Вы нам ссылку на размещенное сообщение мы вам деньги. Оплата web money. Интерсуют люди которые реально возьмуться за это ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад