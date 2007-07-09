karpin

Гость karpin

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • FLV Плеер: Проигрывать мувик с определенного места

    Есть готовый FLASH FLV Плеер. Есть видео целиковое. Я хочу показывать разные части мувика, но при этом не резать целиковое видео на куски, а проигрывать с необходимого места по какой-нибудь определенной метке. Т.е. на сайте я ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Функционал для готового дизайна Flash Video Player

    Есть уже готовый дизайн флеш-плеера. Нужно нацепить функционал на базе JW Flv Player. (http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player) Из функционала простые вещи: PLAY/STOP, REPLAY, Громкость, Фулл-скрин. Укажите сроки и цену. Желательно это сделать за один-два дня.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно нарисовать Flash Video Player

    Требуется на базе готового видео флеш плеера (исходники здесь: http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player) нарисовать Условия: 1. Вы должны хорошо знать функциональность плеера JW FLV Player Исходники плеера лежат здесь: http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player ИЛИ 2. На базе своего плеера иметь такие функции, как: - полоса прокрутки ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание видео движка (аналог rutube,youtube)

    Требуется создание движка, аналога rutube (youtube). Супер-пупер навороты не нужны, для начала нужен базовый вариант, чтобы это все работало. Обязательно укажите в комментариях, что вы имеете: 1. буду писать движок с нуля 2. есть наработки (какие-то части движка) 3. есть ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн Flash-плеера

    Требуется нарисовать уникальный проигрыватель на flash. Т.е. кнопки PLAY, STOP, шкала проигрывания и т.д. Укажите, пожалуйста, за какой срок вы сможете это сделать, а также за какую стоимость. p.s. На основе уже существующего! Т.е. значительных изменений делать не ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • В международную компанию требуется WEB-Дизайнер.

    $2500

    Если Вы Москвич и ищете постоянную интересную работу дизайнером веб-сайтов – эта работа именно для ВАС. Стучите в icq прямо сейчас: 233-85-97-35 ------------ В нашу международную компанию требуется WEB-Дизайнер. Офис расположен в 10 минутах ходьбы от метро «Парк Культуры». ТРЕБОВАНИЯ Портфолио ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется установка доп. модов на форум Vbulletin

    Требуется знаток форума Vbulletin, который сможет установить дополнительные модули (vbbuxplaza_v1_1_.5.8.zip и zointsseo-2.2.2.zip) на форум Vbulletin. Доступ по фтп, админский пароль на форум и сами моды я предоставлю. Остается их только установить. Работа не сложная, максимум ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется переводчик с русского на английский.

    Требуется переводчик с русского на английский. ТРЕБОВАНИЯ: Английский язык в совершенстве Практика за рубежом Сленг НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (как преимущество): Носитель языка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: У вас должен быть установлен icq (или skype) клиент. СРОКИ! Если я даю вам 15000 знаков, вы их должны перевести ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • В международную компанию требуется Web-Дизайнер

    $2500

    Если Вы Москвич и ищете постоянную интересную работу дизайнером веб-сайтов - эта работа именно для ВАС. Стучите в icq прямо сейчас: 233-85-97-35 ------------ В нашу международную компанию требуется WEB-Дизайнер. Офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • В международную компанию требуется PHP Программист

    $2500

    В международную компанию требуется PHP Программист Наш офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". ТРЕБОВАНИЯ Возраст – от 20 до 45 лет Опыт программирования (PHP) от 1 года Опыт администрирования MySQL; Опыт администрирования операционной ...

    PHPJavascriptMySQLLinux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • В международную компанию требуется Дизайнер

    $1000

    В международную компанию требуется Дизайнер. Наш офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". ТРЕБОВАНИЯ Возраст – от 20 до 45 лет Портфолио сделаных работ Необязательные требования (как преимущество) Html верстка, Flash анимация, Gif анимация УСЛОВИЯ Неполный рабочий ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Php программист на постоянную работу в Москве

    $1200

    Требуется Php программист на постоянную работу в Москве Офис расположен в центре Москвы. В 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". Обязательно: PHP (обязательно) MySQL Linux/Unix administration skills (должен уметь администрировать vhost и базу) Желательно: JavaScript Postgress Легкая обучаемость, способность применять и осваивать новые ...

    PHPJavascriptMySQLLinux
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется на работу C# Программист (Москва)

    $1000

    Требуется программист на постоянную работу в Москве. (Центр Города) Обязательно: C# HTML Желательно: C++ PHP5 Приветствуется: СУБД (MySQL, MSSQL) приветствуются Опыт разработки вэб-приложений с использованием ASP.NET Опыт написания ASP.NET Web Services Опыт работы с многопоточными и сетевыми приложениями. ----------------- Способность читать документацию на английском языке (Технический английский). Легкая обучаемость, ...

    MySQLHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется на работу C++ Программист (Москва)

    Требуется программист на постоянную работу в Москве. (Центр Города) Обязательно: C++ (managed С++ под .NET желательно) HTML Желательно: .NET (С#) PHP5 Приветствуется: СУБД (MySQL, MSSQL) приветствуются Опыт разработки вэб-приложений с использованием ASP.NET Опыт написания ASP.NET Web Services Опыт работы с многопоточными и сетевыми приложениями. Способность читать документацию ...

    MySQLHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются на работу художники anime/hentai

    Требуются художники, умеющие рисовать anime/hentai. На удаленную или постоянную работу в офисе в Москве, в центре города. Обязательное условие: примеры ваших рисунков. За подробностями пишите в приват.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переводчик с англ/рус - рус/англ

    Требуется переводчик с русского на английский язык и с английского на русский. Основные требования: 2. У вас должен быть установлен icq или skype клиент. 3. Вы должны переводить небольшой текст (обычно два-три предложения) в течение 1-2 дня В ...

    Переводы45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $1500

    Требуется дизайнер на постоянную работу в офисе в Москве, в центре города. От вас требуется прежде всего портфолио. Вы должны хорошо работать с графикой, шаблоны, таблицы и т.д. на втором месте.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Roosso
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Требуется установка доп. модов на форум Vbulletin
Очень удобно и просто работать с хорошим заказчиком.
Спасибо Алексу Рооссо! Отлично разбирается во всех доп. модах к форуму Vbulletin. Качественно и быстро установил мне требуемые прибамбасы. Спасибо ему большое. Теперь буду к нему обращаться за след. установками.
Ответный отзыв
chulak
Олег 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$0
10 баллов
17 лет назад
Flash Кнопка включения и выключения звука
Все ОК. Рекомендую заказчика!
Работа была выполнена быстро и четко! Спасибо.
Ответный отзыв
Susanne
Ольга 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
$0
10 баллов
17 лет назад
Перевод с русского на английский язык
Приятно было работать. Оплата произведена во время. С удовольствием посотрудничаю ещё.
Быстро и качественно. С человеком приятно работать.
Ответный отзыв