Требуется нарисовать уникальный проигрыватель на flash. Т.е. кнопки PLAY, STOP, шкала проигрывания и т.д. Укажите, пожалуйста, за какой срок вы сможете это сделать, а также за какую стоимость. p.s. На основе уже существующего! Т.е. значительных изменений делать не ...