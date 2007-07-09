Требуется человек, знающий Японский язык. Подойдет как копирайтер, так переводчик.
- Переводы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть готовый FLASH FLV Плеер. Есть видео целиковое. Я хочу показывать разные части мувика, но при этом не резать целиковое видео на куски, а проигрывать с необходимого места по какой-нибудь определенной метке. Т.е. на сайте я ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо внедрить в мой исходник функцию первого кадра. Подробнее: http://www.flasher.ru/forum/showthread.php?t=103922&highlight=%EF%E5%F0%E2%FB%E9+%EA%E0%E4%F0 Плачу 5$ за это. +отзыв.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть уже готовый дизайн флеш-плеера. Нужно нацепить функционал на базе JW Flv Player. (http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player) Из функционала простые вещи: PLAY/STOP, REPLAY, Громкость, Фулл-скрин. Укажите сроки и цену. Желательно это сделать за один-два дня.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется на базе готового видео флеш плеера (исходники здесь: http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player) нарисовать Условия: 1. Вы должны хорошо знать функциональность плеера JW FLV Player Исходники плеера лежат здесь: http://www.jeroenwijering.com/?item=Flash_video_Player ИЛИ 2. На базе своего плеера иметь такие функции, как: - полоса прокрутки ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание движка, аналога rutube (youtube). Супер-пупер навороты не нужны, для начала нужен базовый вариант, чтобы это все работало. Обязательно укажите в комментариях, что вы имеете: 1. буду писать движок с нуля 2. есть наработки (какие-то части движка) 3. есть ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется нарисовать уникальный проигрыватель на flash. Т.е. кнопки PLAY, STOP, шкала проигрывания и т.д. Укажите, пожалуйста, за какой срок вы сможете это сделать, а также за какую стоимость. p.s. На основе уже существующего! Т.е. значительных изменений делать не ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Если Вы Москвич и ищете постоянную интересную работу дизайнером веб-сайтов – эта работа именно для ВАС. Стучите в icq прямо сейчас: 233-85-97-35 ------------ В нашу международную компанию требуется WEB-Дизайнер. Офис расположен в 10 минутах ходьбы от метро «Парк Культуры». ТРЕБОВАНИЯ Портфолио ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется знаток форума Vbulletin, который сможет установить дополнительные модули (vbbuxplaza_v1_1_.5.8.zip и zointsseo-2.2.2.zip) на форум Vbulletin. Доступ по фтп, админский пароль на форум и сами моды я предоставлю. Остается их только установить. Работа не сложная, максимум ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется знаток форума Vbulletin, который порежет дизайн для шапки и вставить ее в форум. Напишите свою цену, за сколько вы возьметесь это сделать и в какой срок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется переводчик с русского на английский. ТРЕБОВАНИЯ: Английский язык в совершенстве Практика за рубежом Сленг НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (как преимущество): Носитель языка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: У вас должен быть установлен icq (или skype) клиент. СРОКИ! Если я даю вам 15000 знаков, вы их должны перевести ...Переводы11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Если Вы Москвич и ищете постоянную интересную работу дизайнером веб-сайтов - эта работа именно для ВАС. Стучите в icq прямо сейчас: 233-85-97-35 ------------ В нашу международную компанию требуется WEB-Дизайнер. Офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
В международную компанию требуется PHP Программист Наш офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". ТРЕБОВАНИЯ Возраст – от 20 до 45 лет Опыт программирования (PHP) от 1 года Опыт администрирования MySQL; Опыт администрирования операционной ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
В международную компанию требуется Дизайнер. Наш офис расположен в центре Москвы, в 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". ТРЕБОВАНИЯ Возраст – от 20 до 45 лет Портфолио сделаных работ Необязательные требования (как преимущество) Html верстка, Flash анимация, Gif анимация УСЛОВИЯ Неполный рабочий ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1200
Требуется Php программист на постоянную работу в Москве Офис расположен в центре Москвы. В 5 минутах ходьбы от метро "Красные ворота". Обязательно: PHP (обязательно) MySQL Linux/Unix administration skills (должен уметь администрировать vhost и базу) Желательно: JavaScript Postgress Легкая обучаемость, способность применять и осваивать новые ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется программист на постоянную работу в Москве. (Центр Города) Обязательно: C# HTML Желательно: C++ PHP5 Приветствуется: СУБД (MySQL, MSSQL) приветствуются Опыт разработки вэб-приложений с использованием ASP.NET Опыт написания ASP.NET Web Services Опыт работы с многопоточными и сетевыми приложениями. ----------------- Способность читать документацию на английском языке (Технический английский). Легкая обучаемость, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист на постоянную работу в Москве. (Центр Города) Обязательно: C++ (managed С++ под .NET желательно) HTML Желательно: .NET (С#) PHP5 Приветствуется: СУБД (MySQL, MSSQL) приветствуются Опыт разработки вэб-приложений с использованием ASP.NET Опыт написания ASP.NET Web Services Опыт работы с многопоточными и сетевыми приложениями. Способность читать документацию ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуются художники, умеющие рисовать anime/hentai. На удаленную или постоянную работу в офисе в Москве, в центре города. Обязательное условие: примеры ваших рисунков. За подробностями пишите в приват.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется переводчик с русского на английский язык и с английского на русский. Основные требования: 2. У вас должен быть установлен icq или skype клиент. 3. Вы должны переводить небольшой текст (обычно два-три предложения) в течение 1-2 дня В ...Переводы45 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Требуется дизайнер на постоянную работу в офисе в Москве, в центре города. От вас требуется прежде всего портфолио. Вы должны хорошо работать с графикой, шаблоны, таблицы и т.д. на втором месте.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад