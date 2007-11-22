Потоковое видео. Первый кадр.

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка158 просмотров
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Необходимо внедрить в мой исходник функцию первого кадра.

Подробнее:

http://www.flasher.ru/forum/showthread.php?t=103922&highlight=%EF%E5%F0%E2%FB%E9+%EA%E0%E4%F0

Плачу 5$ за это. +отзыв.

16 лет назад
karpin
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
спасибо. помог решить проблему.
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