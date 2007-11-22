Скрипт табличной верстки в Adobe Indesign CS3

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1. Скрипт должен быть выполняться в программе Адоб Индизайн CS3.

2. Скрипт должен автоматизировать процесс верстки табличных и текстовых данных.

Существует бухгалтерский отчет предприятия в табличной форме (формат MS Word, Exel) (5 форм отчетности). См. архив.

Необходимо эти таблицы и текст заверстать в программе Адоб Индизайн CS3 по прилагаемому шаблону. (см. архив)

Верстка двухколоночная

P.S. Грубо говоря работа верстальщика сводится к подготовке макета в MS Word, Exel, а часть верстки должна быть максимально автоматизированна.

P.S.S. Планируется в скрипте автоматизировать еще насколько команд «Найти/заменить»

АСЯ. 376514486

E-mail: [email protected]

16 лет назад
Dormidon
Гость 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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