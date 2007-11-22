Скрипт табличной верстки в Adobe Indesign CS3

Обязательно готовый, можно очень простой. выбор по цена/возможности. Готов отдать посадку дизайна на нее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Скрипт должен быть выполняться в программе Адоб Индизайн CS3.
2. Скрипт должен автоматизировать процесс верстки табличных и текстовых данных.
Существует бухгалтерский отчет предприятия в табличной форме (формат MS Word, Exel) (5 форм отчетности). См. архив.
Необходимо эти таблицы и текст заверстать в программе Адоб Индизайн CS3 по прилагаемому шаблону. (см. архив)
Верстка двухколоночная
P.S. Грубо говоря работа верстальщика сводится к подготовке макета в MS Word, Exel, а часть верстки должна быть максимально автоматизированна.
P.S.S. Планируется в скрипте автоматизировать еще насколько команд «Найти/заменить»
АСЯ. 376514486
E-mail: [email protected]
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