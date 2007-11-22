Каталог сайтов с элементами Pay Per Click

Обязательно готовый, можно очень простой. выбор по цена/возможности. Готов отдать посадку дизайна на нее.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрит на PHP+MySQL
Каталог сайтов с некоторым (небольшим) количеством категорий.
Вебмастер регистрируется бесплатно, выбирает до 3 категорий из
предлженного списка, вводит некоторые параметры своего сайта.
После этого он автоматически (или после одобрения администратора)
попадает в каталог (его можно найти в тех категориях которые он
указал). (если нет на первой странице то снизу ссылка "Следующая
страница" итд...)
А также его можно найти по поиску по тем некоторым параметрам которые
он указал.
Но в этих категориях и в поиске сайты выводятся в порядке - кто больше
платит за клик тот и выше выводится.
Вебмастера имеют свой аккаунт, где могут ставить свою ставку за клик
для каждой категории.
В каждой категории будет выводится два отдельных листинга с оплатой
за клики. (один Премиум - выше и с банером,
второй обычный, ниже и без банера).
Технически две одинаковые системы только различное отображение
результатов в категориях.
У вебмастера в аккаунте будет возможность управлять ценами для обоих
листингов, но чтобы добавить сайт на месяц в премиум листинг -
надо доплатить отдельную сумму и сайт будет там на месяц.
В аккаунте должен быть АВТОМАТИЧЕСКИЙ прием WebMoney, Yandex.Money,
Rupay.
Должна быть предусмотрема мультиязычность, чтобы все слова были в
отдельном php файле в переменных, если захочу перевести на английский
достаточно будет перевести слова в этом файле.
Должна быть защита от накруток (чтобы кто-то не выкликал сам весь
баланс рекламодателя.)
Для администатора - нужно предусмотреть возможность модерации
новых зарегистрированных вебмастеров,
но также чтобы можно було это отключить.
Поиск вебмастеров, редактирование любых их параметров.
Активация-деактивация как полностью акаунта так и одного из листингов.
Чтобы была автоматизация - при заканчивании денег на щету - посылался
емейл вебмастеру, чтобы сайт пропадал из Премиум листинга а
в обычном листинге тоже становился как бесплатный, будет где-то вконце
списка.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно немного подправить шаблон сайта и переустановить компонент SOBI 2 (проблемы с кодировкой).Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Интеграция дизайна нового сайта в CMS Bitrix expert - дизайн передается в psd, надо нарезать и установить - разработка модулей не требуется все стандартно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен обладатель хорошей CMS на единоразовую работу - пока. В будущем возможно постоянное сотрудничество. Сайт первый будет довольно простой типа промо - штук 10 страниц. Требуется показать скриншоты (парочка) или гостевой пароль дать чтоб поглядеть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать web-интерфейс доступа к аудио файлам – отображение по запросу списка фалов из UNC-каталога, копирование файлов на локальный компьютер, воспроизведение файлов посредством ActiveX Windws Media Player. Для получения более полного ТЗ на работу обращайтесь по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна программная часть adult-сайта, желательно готовая. Верстка с использованием нашего дизайна, тестирование и привязка биллингаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $150
Исправление багов и поддержка сайта образовательной тематики www.gosekzamen.ru ( Битрикс Эксперт) - удалённая работа при хороших результатах и соответствии цена - качества работа становится постоянной ежемесячной.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $160
Имеется дизайн (psd), требуется сверстать и поставить сайт на CMS. CMS может быть Ваша или нечто вроде Джумалы. Полное ТЗ прикреплено к проекту. Кратко: Фото Новости/Статьи Объявления Для связи icq 428059 Использую безопасность сделки!Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется специалист по созданию скриптов. Требования: 1. знание php (профи) 2. большой опыт работы с WAP 3. знание WML, XHTML 4. постоянно на связи (іcq) Какая работа? 1. создание разного рода скриптов (граберры, опредиления оператора, мобилы, сервисы развлечения) 2. тест, отладка, модернизация готовых скриптов 3. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности. Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад