Каталог сайтов с элементами Pay Per Click

Нужен скрит на PHP+MySQL

Каталог сайтов с некоторым (небольшим) количеством категорий.

Вебмастер регистрируется бесплатно, выбирает до 3 категорий из

предлженного списка, вводит некоторые параметры своего сайта.

После этого он автоматически (или после одобрения администратора)

попадает в каталог (его можно найти в тех категориях которые он

указал). (если нет на первой странице то снизу ссылка "Следующая

страница" итд...)

А также его можно найти по поиску по тем некоторым параметрам которые

он указал.

Но в этих категориях и в поиске сайты выводятся в порядке - кто больше

платит за клик тот и выше выводится.

Вебмастера имеют свой аккаунт, где могут ставить свою ставку за клик

для каждой категории.

В каждой категории будет выводится два отдельных листинга с оплатой

за клики. (один Премиум - выше и с банером,

второй обычный, ниже и без банера).

Технически две одинаковые системы только различное отображение

результатов в категориях.

У вебмастера в аккаунте будет возможность управлять ценами для обоих

листингов, но чтобы добавить сайт на месяц в премиум листинг -

надо доплатить отдельную сумму и сайт будет там на месяц.

В аккаунте должен быть АВТОМАТИЧЕСКИЙ прием WebMoney, Yandex.Money,

Rupay.

Должна быть предусмотрема мультиязычность, чтобы все слова были в

отдельном php файле в переменных, если захочу перевести на английский

достаточно будет перевести слова в этом файле.

Должна быть защита от накруток (чтобы кто-то не выкликал сам весь

баланс рекламодателя.)

Для администатора - нужно предусмотреть возможность модерации

новых зарегистрированных вебмастеров,

но также чтобы можно було это отключить.

Поиск вебмастеров, редактирование любых их параметров.

Активация-деактивация как полностью акаунта так и одного из листингов.

Чтобы была автоматизация - при заканчивании денег на щету - посылался

емейл вебмастеру, чтобы сайт пропадал из Премиум листинга а

в обычном листинге тоже становился как бесплатный, будет где-то вконце

списка.