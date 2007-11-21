CMS Drupal - верстка дизайна и разработка модулей

Тебуется человек для настройки платежной системы E-gold в проекте Hyip. Все подробности по аське 471-628-565
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности.
Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые сказав "да" не привыкли говорить "ой, не получилось". Хотелось бы поработать с местными - украинцами, но рассмотрю в обязательном порядке все отклики не зависимо от гражданства.
Пример одной из страниц прилагается.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $800
Работа заключается в доделавании портала, програмист будет выдавать API, а вы будете обрабатывать должным образом. (перед обработкой страницы я ему дам список классов и методов, которые надо использовать) работа заключается в написании блоков таких как = ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создание на сайте интерфейса для оплаты товаров через систему Яндекс.деньги на требуемый номер кошелька. Указывайте, плиз, используемые технологии, обязательно.Закрыт16 лет назад
- $10
Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv Т.е. следующего вида: Z00000000000000;0,01;test1;1 Z55555555555555;1,01;test2;2 *;*;*;* ;<сумма>;<примечание>; 1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом. 2) Сумма платежа выбирается ...Завершен16 лет назад
Имеется пара готовых flash. Нужно их доработать. 1. swf в браузере открывается нормально, внутри хтмл открывается в несколько уменьшенном виде. Надо чтоб открывалось так же как в обычном браузере 2. Во втором флеше ...Закрыт16 лет назад
- $50
нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf 1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней). 2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера ...Закрыт16 лет назад
- $100
1. Доработать парсер прайса магазина под нужный мне вид прайса (cvs) 2. Написать блок вывода товаров из различных категорий.Завершен16 лет назад
Что есть: 1. PHP 5 (pear DB, HTML::Forms), MSsql. 2. CSM кустарной работы 3. Информационная система работы магазина как модуль CSM. Что нужно: 1. Нужно написать классы в информационную систему, основываясь на уже разработанном шаблоне классов. 2. Код должен быть задокументирован ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10000
Уважаемые специалисты по Drupal! Крупный стартап с серьезными инвестициями ищет именно Вас, на долгосрочное сотрудничество на достойных условиях. Начинающие специалисты и дополнительные звенья типа проект-менеджеров, к сожалению, не интересуют, только профессиональный разработчик – лично. ...Завершен16 лет назад
- $50
Всем привет.. Необходим сделать качественную интеграцию Движка DLE с Движком форума phpbb3 Что необходимо – Общая регистрация пользователей, как с самого сайта, так и с форума. – Общий профиль пользователей. – Возможность вывода новых тем с форума на главную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад