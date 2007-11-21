CMS Drupal - верстка дизайна и разработка модулей

Разработанный дизайн в psd необходимо сверстать в CMS Drupal используюя один из возможных движков темплейтсов. Вторым этапом будет разработка дополнительных модулей если таковые нужны будут по функциональности.

Нужны серьезные ребята с опытом работы с Друпалом, которые сказав "да" не привыкли говорить "ой, не получилось". Хотелось бы поработать с местными - украинцами, но рассмотрю в обязательном порядке все отклики не зависимо от гражданства.

Пример одной из страниц прилагается.