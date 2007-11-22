Форма + PHP, на выходе CSV с данными

$10
Веб-программированиеЗавершен9 заявок229 просмотров
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Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv

Т.е. следующего вида:

Z00000000000000;0,01;test1;1

Z55555555555555;1,01;test2;2

*;*;*;*

;

1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом.

2) Сумма платежа выбирается из выпадающего меню (например, 0,01 и 1,01).

3) Примечание состоит из 2х частей. Первая задается в конфиге админом, вторая задается пользователем. (просто сложить через пробел строки).

4) id – порядковый номер перевода. Просто статистическая цифра, желательно чтоб возрастала +1 от цифры заданной в настройке.

Кошель нужно проверить на уникальность. Число записей будет не большое (до 500). При повторе кошелька вывести текст “Ваш кошель ХХХХ уже добавлен в базу”.

Если кошеля нет в базе, добавить в конец списка в нужном формате, вывести сообщение "Добавлено в очередь"

Реализовать прошу на файлах без БД, на PHP, комментировать код в основных местах в 2-3 слова.

PHP
16 лет назад
Dude
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
leb5teR
Антон 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
Сделал все согласно задания в проекте. Без единого вопроса. Быстро и качественно (в плане кода).
Было приятно с вами работать! з.ы.: Грамотно поставленная задача - путь к ее скорейшему решению!
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