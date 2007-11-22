Форма + PHP, на выходе CSV с данными

Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
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Требуется получить CSV файл для использования с http://masspayment.wmtransfer.com/Description.aspx#csv
Т.е. следующего вида:
Z00000000000000;0,01;test1;1
Z55555555555555;1,01;test2;2
*;*;*;*
;
1) Кошель вводится вручную пользователем на сайте. Нужно проверить на корректность, т.е. Z/R и 12 цифр. Какую букву брать задается в конфиге админом.
2) Сумма платежа выбирается из выпадающего меню (например, 0,01 и 1,01).
3) Примечание состоит из 2х частей. Первая задается в конфиге админом, вторая задается пользователем. (просто сложить через пробел строки).
4) id – порядковый номер перевода. Просто статистическая цифра, желательно чтоб возрастала +1 от цифры заданной в настройке.
Кошель нужно проверить на уникальность. Число записей будет не большое (до 500). При повторе кошелька вывести текст “Ваш кошель ХХХХ уже добавлен в базу”.
Если кошеля нет в базе, добавить в конец списка в нужном формате, вывести сообщение "Добавлено в очередь"
Реализовать прошу на файлах без БД, на PHP, комментировать код в основных местах в 2-3 слова.
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