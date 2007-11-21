Платежи через Яндекс.деньги

Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
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Создание на сайте интерфейса для оплаты товаров через систему Яндекс.деньги на требуемый номер кошелька. Указывайте, плиз, используемые технологии, обязательно.
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