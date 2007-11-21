Платежи через Яндекс.деньги

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок130 просмотров
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Создание на сайте интерфейса для оплаты товаров через систему Яндекс.деньги на требуемый номер кошелька. Указывайте, плиз, используемые технологии, обязательно.

16 лет назад
row3d
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
smirnovm
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$105
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