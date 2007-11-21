Изменение флеш

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок317 просмотров
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Имеется пара готовых flash. Нужно их доработать.

1. swf в браузере открывается нормально, внутри хтмл открывается в несколько уменьшенном виде.

Надо чтоб открывалось так же как в обычном браузере

2. Во втором флеше несколько изменить логику. Добавить простую викторину - типа вопрос, три варианта ответов.

Данные должны браться с сервера. Серверную часть доработает прогер.

16 лет назад
bl00d
Россия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$150
1 день
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