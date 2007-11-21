Изменение флеш

Имеется пара готовых flash. Нужно их доработать.

1. swf в браузере открывается нормально, внутри хтмл открывается в несколько уменьшенном виде.

Надо чтоб открывалось так же как в обычном браузере

2. Во втором флеше несколько изменить логику. Добавить простую викторину - типа вопрос, три варианта ответов.

Данные должны браться с сервера. Серверную часть доработает прогер.