Крупный стартап (Drupal)

Уважаемые специалисты по Drupal! Крупный стартап с серьезными инвестициями ищет именно Вас, на долгосрочное сотрудничество на достойных условиях.

Начинающие специалисты и дополнительные звенья типа проект-менеджеров, к сожалению, не интересуют, только профессиональный разработчик – лично. Необходима адаптация стандартных модулей, где-то – разработка новых, поэтому Вам нужно хорошо ориентироваться в API движка и устройстве основных стандартных модулей.

Местоположение не важно, важен опыт работы с Друпалом, а также факторы "по умолчанию", такие, как ответственность, аккуратность, и другие достойные качества. Проект серьезный, оплата тоже, поэтому к выбору подходим серьезно и хотелось бы, чтобы Вы уделили несколько минут Вашего времени для ответов на следующие вопросы:

1) Ваши работы на Друпале, которыми Вы заслуженно гордитесь (не визитки с дефолтной темой);

2) Сколько часов в месяц Вы готовы уделять глубоко сосредоточенной работе над нашим проектом;

3) Стоимость Вашего часа (пусть примерная).

Позвольте уточнить, что сообщения типа "готов на все, пишите" оставляют обратное впечатление – о невнимательности к написанному выше либо неумению читать. Хотелось бы с первых Ваших слов понимать серьезность Ваших намерений. Также обращаю особое внимание, что ТЗ будет отправлено только выбранным кандидатам после уточнения предварительных вопросов.