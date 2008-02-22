Крупный стартап (Drupal)

$10000
Веб-программированиеЗавершен8 заявок526 просмотров
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Уважаемые специалисты по Drupal! Крупный стартап с серьезными инвестициями ищет именно Вас, на долгосрочное сотрудничество на достойных условиях.

Начинающие специалисты и дополнительные звенья типа проект-менеджеров, к сожалению, не интересуют, только профессиональный разработчик – лично. Необходима адаптация стандартных модулей, где-то – разработка новых, поэтому Вам нужно хорошо ориентироваться в API движка и устройстве основных стандартных модулей.

Местоположение не важно, важен опыт работы с Друпалом, а также факторы "по умолчанию", такие, как ответственность, аккуратность, и другие достойные качества. Проект серьезный, оплата тоже, поэтому к выбору подходим серьезно и хотелось бы, чтобы Вы уделили несколько минут Вашего времени для ответов на следующие вопросы:

1) Ваши работы на Друпале, которыми Вы заслуженно гордитесь (не визитки с дефолтной темой);

2) Сколько часов в месяц Вы готовы уделять глубоко сосредоточенной работе над нашим проектом;

3) Стоимость Вашего часа (пусть примерная).

Позвольте уточнить, что сообщения типа "готов на все, пишите" оставляют обратное впечатление – о невнимательности к написанному выше либо неумению читать. Хотелось бы с первых Ваших слов понимать серьезность Ваших намерений. Также обращаю особое внимание, что ТЗ будет отправлено только выбранным кандидатам после уточнения предварительных вопросов.

Drupal
16 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
viju
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
Прекрасные специалисты, отличные люди! Работаем над проектом плотно, продолжаем, уверенно идем вперед. Только масса положительных впечатлений как от совместной работы, так и от общения. Желаю Юле и Виталию - постоянного профессионального роста и семейного благополучия! Спасибо большое за успешную и плодотворную работу!
Мы очень довольны совместной работой. Хорошо проработанное ТЗ (наверно, лучшее из тех, что нам приходилось видеть), быстрое решение возникающих вопросов, и общее очень положительное впечатление от всего рабочего процесса и общения. Желаем Виталию дальнейших успехов :)
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