Правка шаблона для Joomla

Задача: сделать так чтобы вывод новостей на сайт всегда осуществлялся шрифтом и размером установленным по умолчанию для данного шаблона (чтобы избежать извращений каждого конкретного пользователя).

сайт: www.tele-project.ru

разношрифтовость статей нужно ликвидировать и выдержать в едином стиле.

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