Правка шаблона для Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок145 просмотров
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Задача: сделать так чтобы вывод новостей на сайт всегда осуществлялся шрифтом и размером установленным по умолчанию для данного шаблона (чтобы избежать извращений каждого конкретного пользователя).

сайт: www.tele-project.ru

разношрифтовость статей нужно ликвидировать и выдержать в едином стиле.

Оплата WMZ

Joomla
16 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
John_Mirro
Джон Смит 
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$15
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