Грейбер индексной базы

Добрый день. Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда. Обязательные требования: - Java-script - AJAX - DOM браузеры - (d)html - CSS. Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД. Что мы предлагаем: - интересные проекты - стабильную оплату - дружный ...
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Сейчас есть база почтовых индексов типа:
idx name1 name2 name3
385300 Адыгея респ Красногвардейский р-н NULL
Это пример, базу надо расширить, привести к единым областям...
Нужно пропарсить весь сайт
http://postindex.ru/rus/qu1200/ic4898391
То есть добавть доп таблицу куда бы писалить улицы и.т..д (Или расширить эту)
Я буду передавать в твою функцию ИНДЕКС, и улицу котоаря в заказе, и твоя функция возвращает мне
Все данные по данному индексу, и улицу если есть....
Если улица не задана, то предлагает список всех
улиц в поп ап окне
То есть мне надо по данным что ввел клеинт получить проверочные значения(Улицу скорей всего надо FULLTEXT задать )
Грейбер будет работать из крона, и запускатся каждую неделю для нахождения новинок в базе
ICQ 997544
Skype Sevasot
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