Грейбер индексной базы

Сейчас есть база почтовых индексов типа:

idx name1 name2 name3

385300 Адыгея респ Красногвардейский р-н NULL

Это пример, базу надо расширить, привести к единым областям...

Нужно пропарсить весь сайт

http://postindex.ru/rus/qu1200/ic4898391

То есть добавть доп таблицу куда бы писалить улицы и.т..д (Или расширить эту)

Я буду передавать в твою функцию ИНДЕКС, и улицу котоаря в заказе, и твоя функция возвращает мне

Все данные по данному индексу, и улицу если есть....

Если улица не задана, то предлагает список всех

улиц в поп ап окне

То есть мне надо по данным что ввел клеинт получить проверочные значения(Улицу скорей всего надо FULLTEXT задать )

Грейбер будет работать из крона, и запускатся каждую неделю для нахождения новинок в базе

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