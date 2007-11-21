Грейбер индексной базы

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок260 просмотров
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Сейчас есть база почтовых индексов типа:

idx name1 name2 name3

385300 Адыгея респ Красногвардейский р-н NULL

Это пример, базу надо расширить, привести к единым областям...

Нужно пропарсить весь сайт

http://postindex.ru/rus/qu1200/ic4898391

То есть добавть доп таблицу куда бы писалить улицы и.т..д (Или расширить эту)

Я буду передавать в твою функцию ИНДЕКС, и улицу котоаря в заказе, и твоя функция возвращает мне

Все данные по данному индексу, и улицу если есть....

Если улица не задана, то предлагает список всех

улиц в поп ап окне

То есть мне надо по данным что ввел клеинт получить проверочные значения(Улицу скорей всего надо FULLTEXT задать )

Грейбер будет работать из крона, и запускатся каждую неделю для нахождения новинок в базе

ICQ 997544

Skype Sevasot

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
boris_slonov
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
6 дней
С заказчиком приятно иметь дело, сразу нашли общий язык, по ходу изменилось ТЗ и с пересчетом бюджета и оплатой никаких проблем не возникло. Будем продолжать сотрудничать.
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