Из С++ в PHP

Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
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Вот исходная программка.... Надо сделать её на PHP
long m,n,p,c,i,j,k,a[31][32];
int check(long y, long z){
int t1,t2,t3,t4;
for(long i=0;i
t1=(y&(1l
t2=(y&(1l
t3=(z&(1l
t4=(z&(1l
if(t1==t2&&t2==t3&&t3==t4) return 0;
}
return 1;
}
int main(){
freopen("input.txt","r",stdin);
freopen("output.txt","w",stdout);
scanf("%ld%ld",&m,&n);
if(m>n) m^=n^=m^=n;
p=1l
for(i=0;i=1;
for(k=1;k
for(i=0;i
for(j=0;j
if(check(i,j))
a[k]+=a[k-1][j];
for(i=0;i;
printf("%ld",c);
return 0;
}
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