Из С++ в PHP

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок170 просмотров
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Вот исходная программка.... Надо сделать её на PHP

long m,n,p,c,i,j,k,a[31][32];

int check(long y, long z){

int t1,t2,t3,t4;

for(long i=0;i

t1=(y&(1l

t2=(y&(1l

t3=(z&(1l

t4=(z&(1l

if(t1==t2&&t2==t3&&t3==t4) return 0;

}

return 1;

}

int main(){

freopen("input.txt","r",stdin);

freopen("output.txt","w",stdout);

scanf("%ld%ld",&m,&n);

if(m>n) m^=n^=m^=n;

p=1l

for(i=0;i=1;

for(k=1;k

for(i=0;i

for(j=0;j

if(check(i,j))

a[k]+=a[k-1][j];

for(i=0;i;

printf("%ld",c);

return 0;

}

PHP
16 лет назад
yupopov
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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