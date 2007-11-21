Создание парсера

Сейчас есть база почтовых индексов типа: idx name1 name2 name3 385300 Адыгея респ Красногвардейский р-н NULL Это пример, базу надо расширить, привести к единым областям... Нужно пропарсить весь сайт http://postindex.ru/rus/qu1200/ic4898391 То есть добавть доп таблицу куда бы писалить улицы и.т..д (Или ...