Создание парсера

Добрый день. Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда. Обязательные требования: - Java-script - AJAX - DOM браузеры - (d)html - CSS. Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД. Что мы предлагаем: - интересные проекты - стабильную оплату - дружный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- $600Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Предварительно хотелось бы узнать стоимость разработки сайта с ваших сторон. В данный момент есть неприбыльный проект zemli.com.ua (владелец - физ лицо, т.е. я), который хотелось бы развивать в дальнейшем. Задачи: - либо на текущем доделать поправки и дополнения - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Сейчас есть база почтовых индексов типа: idx name1 name2 name3 385300 Адыгея респ Красногвардейский р-н NULL Это пример, базу надо расширить, привести к единым областям... Нужно пропарсить весь сайт http://postindex.ru/rus/qu1200/ic4898391 То есть добавть доп таблицу куда бы писалить улицы и.т..д (Или ...Закрыт16 лет назад
- $50
Задача: сделать так чтобы вывод новостей на сайт всегда осуществлялся шрифтом и размером установленным по умолчанию для данного шаблона (чтобы избежать извращений каждого конкретного пользователя). сайт: www.tele-project.ru разношрифтовость статей нужно ликвидировать и выдержать в едином стиле. Оплата WMZЗакрыт16 лет назад
- $80
Требуется высококвалифицированный ActionScript программист для исправления пары ошибок в коде программы построения графиков тестирования. По большому счёту работа пустяковая, только необходимы знания и… свежим взглядом посмотреть, где допущена ошибка в построении диаграммы и графика. Бюджет ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужна функция на PHP для определения соответствия номера ICQ некой маске. function checkMask($uin, $mask) должна возвращать true или false. В маске можно использовать английские символы, цифры или звездочки. Цифры - это конкретные цифры. Символы - для обозначения любых цифр. Звездочка ...Завершен16 лет назад
- $180
Hужно написать грабер текста и картинок из адалт галлерей. Грабится контент через заданый фильтр и формируется пост для блога по хтмл шаблону. Вывод результатов в формате дампа базы вордпрес и дополнительно в текстовом формате по заданому шаблону.Закрыт16 лет назад
Нужна система контекстной рекламы для Чехии ,аналоги www.adbrite.com ,www.link.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Купим готовый работающий движок для большого новостного портала. Сайт аналогичный Лента.ру. Интересуют работающие реально движки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $160
Нужно сделать калькулятор расчетов для шкаф-купе. Данные хранятся в xml файле. Это срочно. ТЗ в файле. e-mail: [email protected]Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад