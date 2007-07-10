Вместе с женой Юлией занимаемся удаленной разработкой под заказ.

Работаем над проектами так или иначе связанными с

Drupal (theming, module development, consulting),

Docbook, XSLT,

XSL-FO (PDF generation),

выполняем сложную CSS / HTML valid верстку

Профессиональный опыт:

начался в 2000 г со стажировки в университетской интернет лаборатории ТвГУ по направлению web developer, знакомство с HTTP CGI C++ STL под Unix (Solaris), потом был ALG Parser3 (XML/XSLT)

с 2003 г - работа в отделе интернет технологий крупного предприятия специализирующегося на разработке ПО под госзаказ.

Реальный опыт использования:

PHP4/5, Parser3, SSI, FastCGI, Drupal. Достаточно широко эрудирован в ИТ тематике вообще.

Не являюсь художником, но базовыми навыками использования графических пакетов для вёрстки владею.

Не являюсь системным администратором, но установить и скофигурировать все необходимое для своей работы могу,

как под FreeBSD/Linux, так и под Windows. Соответственно, от специалистов, с которыми работаю, ожидаю уровня не меньше того, которым владею сам.

Предлагаем услуги (оплата почасовая, но минимум от...):

по изготовлению специализированных модулей для Drupal

--- (минимум от 100$)

по изготовлению качественной кроссбраузерной вёрстки по PSD

--- (минимум от 100$)

по изготовлению тем оформления под Drupal по PSD

--- (минимум от 150$)

http://viju.tvercity.net/service/drupal-theme-dev-offering

по изготовлению XSLT шаблонов

--- (минимум от 40$)

http://viju.tvercity.net/service/xslt-dev-offering