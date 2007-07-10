viju

Виталий Сергеев viju

 
42 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Вместе с женой Юлией занимаемся удаленной разработкой под заказ.

Работаем над проектами так или иначе связанными с

Drupal (theming, module development, consulting),

Docbook, XSLT,

XSL-FO (PDF generation),

выполняем сложную CSS / HTML valid верстку

Профессиональный опыт:

начался в 2000 г со стажировки в университетской интернет лаборатории ТвГУ по направлению web developer, знакомство с HTTP CGI C++ STL под Unix (Solaris), потом был ALG Parser3 (XML/XSLT)

с 2003 г - работа в отделе интернет технологий крупного предприятия специализирующегося на разработке ПО под госзаказ.

Реальный опыт использования:

PHP4/5, Parser3, SSI, FastCGI, Drupal. Достаточно широко эрудирован в ИТ тематике вообще.

Не являюсь художником, но базовыми навыками использования графических пакетов для вёрстки владею.

Не являюсь системным администратором, но установить и скофигурировать все необходимое для своей работы могу,

как под FreeBSD/Linux, так и под Windows. Соответственно, от специалистов, с которыми работаю, ожидаю уровня не меньше того, которым владею сам.

Предлагаем услуги (оплата почасовая, но минимум от...):

по изготовлению специализированных модулей для Drupal

--- (минимум от 100$)

по изготовлению качественной кроссбраузерной вёрстки по PSD

--- (минимум от 100$)

по изготовлению тем оформления под Drupal по PSD

--- (минимум от 150$)

http://viju.tvercity.net/service/drupal-theme-dev-offering

по изготовлению XSLT шаблонов

--- (минимум от 40$)

http://viju.tvercity.net/service/xslt-dev-offering

HTMLCSSDrupalLinuxFreeBSD
Портфолио
Отзывы заказчиков
snekaaa
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Шаблон для drupal
Юлия и Виталий очень хорошие специалисты. Не пропадают из сети и делают то что обещали. Плюс дали бесплатную консультацию по CMS Drupal. Только положительные отзывы.
Молодость, давно это было )
Ответный отзыв
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Крупный стартап (Drupal)
Прекрасные специалисты, отличные люди! Работаем над проектом плотно, продолжаем, уверенно идем вперед. Только масса положительных впечатлений как от совместной работы, так и от общения. Желаю Юле и Виталию - постоянного профессионального роста и семейного благополучия! Спасибо большое за успешную и плодотворную работу!
Мы очень довольны совместной работой. Хорошо проработанное ТЗ (наверно, лучшее из тех, что нам приходилось видеть), быстрое решение возникающих вопросов, и общее очень положительное впечатление от всего рабочего процесса и общения. Желаем Виталию дальнейших успехов :)
Ответный отзыв
burdinng
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Браузер для входа на сайт.
Спасибо за оперативность. "Профессионал" одним словом.
Рад, что помог человеку
Ответный отзыв
savitsky
Олег 
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$18
10 баллов
16 лет назад
Написание XSLT шаблона
Задача была решена очень оперативно, в полном соответствии с требованиями.
Олегу всего хорошего. Давно это было.
Ответный отзыв
aressto
Роман 
39 летМалайзия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
17 лет назад
Перенос дизайна на Drupal 5
всё нормально супер гуд! было исполнено хорошо и в срок
С заказчиком приятно работать, с нашей стороны никаких нареканий, своевременный фидбек, уточнение требований и оплата, если наши услуги понадобятся вновь будем рады продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
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