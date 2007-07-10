Вместе с женой Юлией занимаемся удаленной разработкой под заказ.
Работаем над проектами так или иначе связанными с
Drupal (theming, module development, consulting),
Docbook, XSLT,
XSL-FO (PDF generation),
выполняем сложную CSS / HTML valid верстку
Профессиональный опыт:
начался в 2000 г со стажировки в университетской интернет лаборатории ТвГУ по направлению web developer, знакомство с HTTP CGI C++ STL под Unix (Solaris), потом был ALG Parser3 (XML/XSLT)
с 2003 г - работа в отделе интернет технологий крупного предприятия специализирующегося на разработке ПО под госзаказ.
Реальный опыт использования:
PHP4/5, Parser3, SSI, FastCGI, Drupal. Достаточно широко эрудирован в ИТ тематике вообще.
Не являюсь художником, но базовыми навыками использования графических пакетов для вёрстки владею.
Не являюсь системным администратором, но установить и скофигурировать все необходимое для своей работы могу,
как под FreeBSD/Linux, так и под Windows. Соответственно, от специалистов, с которыми работаю, ожидаю уровня не меньше того, которым владею сам.
Предлагаем услуги (оплата почасовая, но минимум от...):
по изготовлению специализированных модулей для Drupal
--- (минимум от 100$)
по изготовлению качественной кроссбраузерной вёрстки по PSD
--- (минимум от 100$)
по изготовлению тем оформления под Drupal по PSD
--- (минимум от 150$)
http://viju.tvercity.net/service/drupal-theme-dev-offering
по изготовлению XSLT шаблонов
--- (минимум от 40$)
http://viju.tvercity.net/service/xslt-dev-offering
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