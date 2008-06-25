Необходимо написать специализированную cms для проекта.....тема проекта - автоматматизированные системы управления турбизнесом....с предложениями обращаться в icq 433326016
Шаблон для drupal
Примерно оценить сложность вёрстки можно по этой картинке: http://klimat56.ru/index.html Нужно из неё сделать шаблон для Drupal (несколько видов контента). PSD есть.
В итоге это будет висеть на сайте http://klimat56.ru/
По срокам работы нужно уложиться в один день.
Фрилансеры нужны с опытом и отзывами.
Оплата только через безопасную сделку.
подробности в аську 790877
Выбранный исполнитель
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