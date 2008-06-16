Нужна CMS срочно

Вёрстка в разработке, скоро будет готова. Нужно из неё сделать шаблон для Drupal. В итоге это будет висеть на сайте http://klimat56.ru/ Примерно оценить сложность вёрстки можно по этой картинке: http://klimat56.ru/index.html По срокам ...