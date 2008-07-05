Шаблон для ДЛЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки216 просмотров

Создать ДЛЕ шаблон из .psd файла с некоторыми (косметическими) доработками.

срок исполнения 5 дней. обязателен опыт создания шаблонов.

ищу долгосрочное сотрудничество!

17 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YP
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$30
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

YP
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад