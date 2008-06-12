Нужно перенести сайт с DLE на Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок281 просмотр

Нужно перенести сайт с DLE на Joomla, со все контентом и добавить не сколько функций.

Нужен профи..

Предоплаты нет, оплата по факту сдачи.

всю остальную инфу скину в личку.

в аську не стучать.

DLEJoomla
17 лет назад
xproekts
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
17 лет назад
$130
3 дня
Chubrik
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад
$150

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
17 лет назад
Chubrik
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
17 лет назад