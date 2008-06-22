Необходимо сделать сайт на umi-cms. На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords. На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных ...
Перевод сайта на Битрикс
Есть действующий сайт, надо перевести его на Битрикс-Старт.
Сайт по типу визитки – ни новостей, ни каталогов. Из наворотов только выпадающее меню.
Код на старом сайте внутри не очень чистый, при переводе на Битрикс его также надо будет почистить.
От вас требуется только сделать шаблон, перенос текстов мы сделаем сами.
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