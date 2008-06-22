Перевод сайта на Битрикс

Есть действующий сайт, надо перевести его на Битрикс-Старт.

Сайт по типу визитки – ни новостей, ни каталогов. Из наворотов только выпадающее меню.

Код на старом сайте внутри не очень чистый, при переводе на Битрикс его также надо будет почистить.

От вас требуется только сделать шаблон, перенос текстов мы сделаем сами.