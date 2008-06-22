Перевод сайта на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок270 просмотров

Есть действующий сайт, надо перевести его на Битрикс-Старт.

Сайт по типу визитки – ни новостей, ни каталогов. Из наворотов только выпадающее меню.

Код на старом сайте внутри не очень чистый, при переводе на Битрикс его также надо будет почистить.

От вас требуется только сделать шаблон, перенос текстов мы сделаем сами.

17 лет назад
Sanos
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
Работать можно.
Работать можно
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$100
1 день
Выбрала эту компанию для небольшой задачи по созданию шаблона для Битрикса. Обещали сделать 12 числа вечером, сегодня уже вечер 16-го, но пока никакого результата не получила...

Заявки фрилансеров

intop
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
WriteX
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад