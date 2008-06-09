Необходимо сделать сайт на umi-cms. На главную страницу нужно настроить вывод новостей и рекламы бегун и google adwords. На главной странице - до 10 новостей общей тематики, несколько новостных ...
Гот. шаблон Joomla + 7 страниц + на хост
Есть готовый простой шаблон Joomla. Поменять шапку на готовое изображение, добавить фон, добавить 7 статичных страниц из Word и выгрузить на хост.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется CMS для портала спортивной тематики. Требуется: 1 новости 2 лёгкое заполнение линейки турнира. (заполнениепостепенно идущего турнира, архив старых турниров.) 3 ведение статистики результатов игр. (будет счёт последних игр ...Системы управления (CMS)31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Шаблон + структурирование. Срочно! Пишите в асю - 354 428 632, жду сейчас.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Нужно натянуть шаблоны на 1 сайт, создать структуру для дублирования под-сайтов при появлении нового языка. Сайт не сложный – текстовые ноды, немного CCK, форум. Основная трудность – конструктор форм ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Внести небольшие коррективы в сайт, и форум на другом движке, все подробности с кандидатом, который имеет опыт с этой админкой. Срочность проекта до 13 числа включительно.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо перенести несколько сайтов-каталогов фирм на более качественную CMS. Тип сайтов, по функционалу как мини-портал (регистрация, личный кабинет, рубрикатор, каталог фирм, пресс-релизы, предложения, новости) примерно как http://rustm.ru . Движок должен быть современный и ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен хороший специалист по нормальной цене ИЗ МОСКВЫ, который интегрирует готовый html сайт в движок. Сделает возможность управления контентом на сайте, возможность добавления новых страниц, фотографий и т.п. Из модулей новости, форум, гостевая, фотоальбом. Пишите ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищу веб-программиста, готового поставить и настроить на сайт CMS работающую с MSSql. Хостинг на ОС Windows. Система (CMS) должна быть удобная и легкая в осваивании. Желательно, чтобы ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна консультация по выбору CMS.(платного) Какие наиболее адаптированы под поисковики. Цена консультации 5 долларовюСистемы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $30
Чем скорее, тем лучше.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен17 лет назад