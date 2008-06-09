Гот. шаблон Joomla + 7 страниц + на хост

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок292 просмотра

Есть готовый простой шаблон Joomla. Поменять шапку на готовое изображение, добавить фон, добавить 7 статичных страниц из Word и выгрузить на хост.

Joomla
17 лет назад
marchulka
59 лет
20 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров