Макет сайта в PSD нужно сверстать под Joomla. Макет нарисован на основании требований Gantry framework, на 12 колоночном каркасе. Предпочтение будет оказано исполнителю, знакомому с Gantry Framework. Кроме этого нужно создать входную страницу со входами для 2 ...