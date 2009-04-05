marchulka

Мельников Андрей marchulka

 
58 летРоссия/Сочи
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Перевод плагина Wordpress

    $100

    Перевести на руский язык Wordpress Gantry Framework - административную часть. Первая ссылка для скачивания: Gantry Framework for WordPress http://www.gantry-framework.org/download#wordpress

    WordPress
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт под Joomla

    Макет сайта в PSD нужно сверстать под Joomla. Макет нарисован на основании требований Gantry framework, на 12 колоночном каркасе. Предпочтение будет оказано исполнителю, знакомому с Gantry Framework. Кроме этого нужно создать входную страницу со входами для 2 ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • MacOs драйвер захвата экрана

    $700

    Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры для MacOs Этот драйвер должен захватывать рабочий стол. Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру. Вот пример такого драйвера для Windows: http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture Спасибо.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить сайт на Wordpress в IE

    $50

    Готовый сайт на Wordpress, вёрстка в Internet Explorer съезжает. адрес www.roomsochi.ru Настроить вёрстку в IE + прозрачность PNG ( и поставить на место одну кнопку в Опере). На FTP пустить не могу, предоставлю дамп для отладки локально, плюс ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla Reservation Manager - импорт цен из Exel

    $50

    Компонент Joomla Reservation Manager Pro переведён, установлен и работает. Нужно cделать импорт цен из Exel и сделать шаблон Exel для ввода данных менеджером отеля. Основное требование - умение дорабатывать компоненты Joomla. Умение разбираться в чужом коде ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мелкая доработка Joomla компонента

    $20

    В компоненте Reservation Manager Pro нужно доработать календарь - установить новые цвета для дат и кое-что в таком же роде. Основное требование - соблюдение сроков. Умение разбираться в чужом коде приветствуется. В дальнейшем по результатам выполнения задания возможно ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка 3-х плагинов для WordPress

    $20

    Настроить на готовом Wordpress сайте 3 плагина и объяснить, как это было сделано: 1. Simple Tags (облако тэгов) 2. XML - Sitemap (генератор карты) 3. Pixel Sitemap (пиксельная карта сайта) дом. стр. http://seobucks.ru/plugins/pixel-sitemap-plugin/

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод компонента под Джумлу + доработка

    $500

    Лицензионный компонент под Joomla 1.0 - Reservation Manager PRO. Посмотреть описание: http://webformatique.com/reservation-manager-pro.html ТЗ: Перевод пользовательской и административной части компонента на русский язык. Настройка шаблона Joomla с этим компонентом. Привязка к платёжной системе Робокасса. Вёрстка платёжки формы ПД-4 ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $50

    Главная страница сайта на Джумле sochivirtual.ru из-за дополнительных скриптов весит больше 500 Кб. Задание - пожать до приемлемых 160-170 Кб Ниже привожу результаты проверки на скорость загрузки с сайта http://webo.in/ Нужно выполнить все рекомендации с этого сервиса для ...

    JavascriptHTMLCSSApache
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать готовый сайт на Джумле

    $50

    http://www.sochivirtual.ru - мой проект http://template15.joomlart.com/ja_helio/index.php - шаблон-донор Что нужно: - доверстать шапку с меню. Там есть мелкие недочёты пяти статичных страниц с разным положением язычка меню (Главная, Новости и т.д.), увязать с JoomSEF ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
ActionTime
Андрей 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
8 баллов
10 лет назад
Настройка модуля Monoslideshow для Joomla
Простой и легкий проект. Был рад помочь.
Молодец! Работает быстро и качественно, выполнил задание блестяще. Я даже успел кое-чему научиться по ходу выполнения. Теперь знаю, к кому обращаться за помощью.
Ответный отзыв
mvp19
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$16
10 баллов
14 лет назад
Настройка 3-х плагинов для WordPress
Очень приятный и культурный заказчик. С удовольствием буду работать с Вами еще раз, Андрей!
Всё сделал, как надо. Короче - быстро сделано и ловко, хорошо печёт духовка.
Ответный отзыв