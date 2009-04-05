Перевести на руский язык Wordpress Gantry Framework - административную часть. Первая ссылка для скачивания: Gantry Framework for WordPress http://www.gantry-framework.org/download#wordpress
- $100Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
Макет сайта в PSD нужно сверстать под Joomla. Макет нарисован на основании требований Gantry framework, на 12 колоночном каркасе. Предпочтение будет оказано исполнителю, знакомому с Gantry Framework. Кроме этого нужно создать входную страницу со входами для 2 ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $700
Необходимо разработать драйвер виртуальной веб-камеры для MacOs Этот драйвер должен захватывать рабочий стол. Операционная система должна видеть его как обычную веб-камеру. Вот пример такого драйвера для Windows: http://www.splitmedialabs.com/vh-video-sdk/vh-screen-capture Спасибо.Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Вёрстка макета в PSD, затем натянуть на Joomla, срочно.HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Готовый сайт на Wordpress, вёрстка в Internet Explorer съезжает. адрес www.roomsochi.ru Настроить вёрстку в IE + прозрачность PNG ( и поставить на место одну кнопку в Опере). На FTP пустить не могу, предоставлю дамп для отладки локально, плюс ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сверстать из PSD сайт на CSS, без таблиц. Одна главная страница, статичная вёрстка. Срок исполнения - до 16.00 МСК вторника, 26 октября. Макет прилагаю, срок 1 деньHTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Компонент Joomla Reservation Manager Pro переведён, установлен и работает. Нужно cделать импорт цен из Exel и сделать шаблон Exel для ввода данных менеджером отеля. Основное требование - умение дорабатывать компоненты Joomla. Умение разбираться в чужом коде ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
В компоненте Reservation Manager Pro нужно доработать календарь - установить новые цвета для дат и кое-что в таком же роде. Основное требование - соблюдение сроков. Умение разбираться в чужом коде приветствуется. В дальнейшем по результатам выполнения задания возможно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Настроить на готовом Wordpress сайте 3 плагина и объяснить, как это было сделано: 1. Simple Tags (облако тэгов) 2. XML - Sitemap (генератор карты) 3. Pixel Sitemap (пиксельная карта сайта) дом. стр. http://seobucks.ru/plugins/pixel-sitemap-plugin/Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
Лицензионный компонент под Joomla 1.0 - Reservation Manager PRO. Посмотреть описание: http://webformatique.com/reservation-manager-pro.html ТЗ: Перевод пользовательской и административной части компонента на русский язык. Настройка шаблона Joomla с этим компонентом. Привязка к платёжной системе Робокасса. Вёрстка платёжки формы ПД-4 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Главная страница сайта на Джумле sochivirtual.ru из-за дополнительных скриптов весит больше 500 Кб. Задание - пожать до приемлемых 160-170 Кб Ниже привожу результаты проверки на скорость загрузки с сайта http://webo.in/ Нужно выполнить все рекомендации с этого сервиса для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
http://www.sochivirtual.ru - мой проект http://template15.joomlart.com/ja_helio/index.php - шаблон-донор Что нужно: - доверстать шапку с меню. Там есть мелкие недочёты пяти статичных страниц с разным положением язычка меню (Главная, Новости и т.д.), увязать с JoomSEF ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть готовый простой шаблон Joomla. Поменять шапку на готовое изображение, добавить фон, добавить 7 статичных страниц из Word и выгрузить на хост.Системы управления (CMS)18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Табличная вёрстка 1 страницы с Photoshop макета, подготовленного и разрезанного на фрагменты. HTML + CSS. Без слоёв. Для браузеров Опера, Мозилла и ИЕ.HTML-верстка40 заявокЗакрыт16 лет назад
Посадить готовый дизайн на Джумлу. Статический сайт находится в сети, дизайн простейший. Срок - до вечера 23 часов, воскресенье, 3 фераля. Бюджет - 50 $Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт16 лет назад
Вставить Flash в модуль шаблона и прописать путь в шаблоне для управляющего XML файла.Прочее1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Простой скрипт отправки данных из формы на сайте на e-mail с проверкой заполненности, язык русский. Скрипт надо будет установить.Веб-программирование41 заявкаЗакрыт16 лет назад