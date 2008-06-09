Посадить готовый html сайт на движок. Москва.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок285 просмотров

Нужен хороший специалист по нормальной цене ИЗ МОСКВЫ, который интегрирует готовый html сайт в движок. Сделает возможность управления контентом на сайте, возможность добавления новых страниц, фотографий и т.п. Из модулей новости, форум, гостевая, фотоальбом. Пишите [email protected]

С уважением, Андрей!

HTML
17 лет назад
partner-2008
Андрей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров