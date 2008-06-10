Консультация по выбору CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок314 просмотров

Нужна консультация по выбору CMS.(платного)

Какие наиболее адаптированы под поисковики.

Цена консультации 5 долларовю

17 лет назад
fokss
Семен 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

tengo
Tengo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$1
Поставленную задачу - выполнил . Насколько четко покажет результат. Вообщем купил-продал и все путем :)
SpikkerNet
Виталий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$1
Вклад в реализации поставленной задачи- очень нужный. Человек не мелочный!!!
Очень понравилась работа с етим человеком

Заявки фрилансеров

tengo
Tengo 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
SpikkerNet
Виталий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
17 лет назад